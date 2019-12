Dader geeft brutale verkrachting Vilvoorde eindelijk toe

In Brussel is het proces in beroep van start gegaan rond de brutale verkrachting van een 43-jarige vrouw in Vilvoorde. Voor het eerst geeft de dader, een man uit Merchtem, toe hoe hij drie jaar geleden zijn slachtoffer heeft verkracht. Justitie beschouwt die als één van de gruwelijkste die in ons land ooit heeft plaatsgevonden. Het parket-generaal eist daarom de maximumstraf: 15 jaar cel en 15 jaar bijkomende terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank. Het vonnis valt op 29 januari.

Het slachtoffer was op 3 september 2016 thuis vertrokken om te gaan joggen langs het wandelpad Schoewever in Vilvoorde. Daar werd ze plots gegrepen door een man. Ze werd op de grond gegooid en kreeg slagen in het gezicht, waarbij ze ernstige en verwondingen opliep. Vervolgens sleepte de dader haar mee naar een verdoken plaats waar hij de vrouw verkrachtte. Nadien liet de man zijn slachtoffer zwaargewond en halfnaakt achter. De vrouw werd meerdere keren geopereerd, maar houdt blijvende letsels over aan de feiten.

De vrouw vertelde over de feiten dat ze op die dag 'gestorven was', maar op het proces vandaag toonde ze vastberadenheid. "Ik heb toen afgrijselijke dingen moeten doen om te overleven, ik moest fysiek stoppen met vechten om te overleven. Maar mentaal ben ik nooit gestopt met vechten. Leven is voor mij nu een werkwoord geworden, maar op een dag zal ik weer genieten", klonk het in een ijzingwekkende maar krachtige getuigenis.

Gevaar voor de maatschappij

Het parket-generaal wil de man daarom zo lang mogelijk uit de maatschappij houden. “Hij heeft het leven van die vrouw en haar gezin volledig vernield”, aldus de openbaar aanklaagster. “Hij haar haar tot moes geslagen en daarna meermaals verkracht op alle mogelijke manieren. Wat daar gebeurd is, is afgrijselijk en dan kan hij nog niet het minste begin van een excuus uitbrengen. Hij geeft de feiten nu wel toe, maar kan niet zeggen wat hem bezield heeft."

Volgens het parket-generaal zijn de psychiatrische verslagen van de man bijzonder verontrustend. "Het is huilen met de pet op. Er is volgens zijn onderzoekers geen enkele psychotherapeutische behandeling die zinvol is. Ze raden aan om hem onmiddellijk te arresteren bij het kleinste vergrijp. Ik eis daarom de maximumstraf Ik eis daarom de maximumstraf van 15 jaar, met een bijkomende maximale terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank voor een periode van nog eens 15 jaar.”

Dader geeft feiten na drie jaar toe

De beklaagde kreeg in eerste aanleg nog 19 jaar cel, maar toen stond hij terecht voor twee feiten. Maanden nadat hij het slachtoffer in Vilvoorde verkrachtte, vergreep hij zich ook bijzonder gewelddadig aan zijn ex-vrouw. Hij werd herkend en speurders konden zijn DNA-materiaal linken aan de feiten in Vilvoorde. In beroep staat hij enkel terecht voor de verkrachting met foltering in Vilvoorde.

Na het horen van de vordering van het openbaar ministerie en nadat het slachtoffer het woord had genomen, besloot de beklaagde alsnog zijn excuses aan te bieden. “Ik weet niet wat mij bezield heeft. Ik bied mijn excuses aan voor al het kwaad dat ik haar en haar familie heb aangedaan, voor mijn lafheid en voor wat ik heb gedaan.”