Dader zaak Priscilla in de cel

Anthony B. uit Halle, die als minderjarige betrokken was bij de gruwelijke dood van de 14-jarige Priscilla Sergeant uit Huizingen in 2012, zit sinds enkele dagen in de gevangenis. De twintiger werd twee weken geleden bij verstek veroordeeld. Hij tekende verzet aan tegen zijn veroordeling.

De inmiddels 24-jarige man kwam voor het eerst in het nieuws toen hij als 16-jarige betrokken was bij de gruwelijke dood van de 14-jarige Priscilla Sergeant uit Huizingen. Het meisje stierf in 2012 nadat ze een hele avond gepest en mishandeld werd door een buurman en twee minderjarige buurjongens. Ze werd geslagen en gedwongen om peper, medicatie, tabasco en urine te drinken en overleed in haar slaap. Haar lichaam werd nadien door de drie daders gedumpt in een veld enkele kilometers verderop. Anthony B. kreeg in beroep een berisping voor zijn aandeel in de feiten.

Sindsdien stapelt de Hallenaar de ene veroordeling na de andere op, vaak voor gewelddelicten. Op 16 maart werd hij al voor de zesde keer als meerderjarige veroordeeld, ditmaal voor de diefstal van 96.000 euro. Anthony B. had een zwakbegaafde man leren kennen en die had hem verteld over een erfenis van 96.000 euro die hij thuis cash had liggen. De twintiger zou kort nadien hebben ingebroken bij het slachtoffer en het geld gestolen hebben. Zelf ontkent hij de feiten, maar de rechtbank achtte hem wel schuldig en stuurde hem voor 4 jaar naar de cel, terwijl het parket van Halle-Vilvoorde slechts 12 maanden had gevorderd.

B. heeft in de gevangenis van Sint-Gillis verzet aangetekend tegen zijn veroordeling. De zaak komt maandag voor de correctionele rechtbank, maar mogelijk wordt het dossier op vraag van de verdediging uitgesteld.