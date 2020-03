Dader in zaak Priscilla voor 4 jaar naar de cel

Anthony B. uit Halle, die als minderjarige betrokken was bij de gruwelijke dood van de 14-jarige Priscilla Sergeant uit Huizingen in 2012, moet voor lange tijd naar de cel. Sinds hij meerderjarig is, stapelt hij de veroordelingen op.

De rechtbank legde hem vandaag bij verstek een effectieve gevangenisstraf op van 4 jaar voor een inbraak bij een zwakbegaafde man, waar hij 96.000 euro heeft buitgemaakt. “Een celstraf is op zijn plaats, al is het maar om hem een tijd uit de maatschappij te halen”, aldus de rechtbank, die ook zijn onmiddellijke aanhouding beval.

De beklaagde was bevriend geraakt met een fysiek en mentaal gehandicapte man uit de buurt. Het zwakbegaafde slachtoffer had Anthony B. in juni 2018 verteld over een erfenis van 96.000 euro die hij onder zijn bed had verstopt. Toen de man niet thuis was, werd er ingebroken en was het geld verdwenen. “De verklaring van het slachtoffer, de vingerafdruk op de vensterbank, het feit dat hij wist waar het geld lag en wanneer het slachtoffer niet aanwezig zou zijn en het feit dat hij opeens geld te veel had, zijn elementen die zijn schuld aantonen”, oordeelde de rechtbank. Die besliste om de jongeman te veroordelen tot 4 jaar cel. Het parket had slechts een straf van 12 maanden gevorderd. Maar volgens de rechtbank was de zware straf op zijn plaats. “Ondanks de vele tussenkomsten van politie en gerecht, doet hij waar hij zin in heeft. Een celstraf is op zijn plaats, al is het maar om hem een tijd uit de maatschappij te halen.” Het parket van Halle-Vilvoorde eiste na de veroordeling de onmiddellijke aanhouding van de delinquent, waar de rechtbank op inging.

Eens de man wordt opgepakt en het vonnis betekend krijgt, kan hij wel nog verzet aantekenen. Maar tot dan zal hij worden opgesloten in de cel. Het is al zijn zesde veroordeling voor de correctionele rechtbank. Vier daarvan waren voor feiten van geweldpleging. Later deze week moet hij zich opnieuw voor de rechtbank verantwoorden in een zevende dossier.

Anthony B. kwam voor het eerst in het nieuws toen hij als 16-jarige betrokken was bij de gruwelijke dood van de 14-jarige Priscilla Sergeant uit Huizingen. Het meisje stierf in 2012 nadat ze een hele avond gepest en mishandeld werd door een buurman en twee minderjarige buurjongens. Ze werd geslagen en gedwongen om peper, medicatie, tabasco en urine te drinken en overleed in haar slaap. Haar lichaam werd nadien door de drie daders gedumpt in een veld enkele kilometers verderop. Anthony B. kreeg in beroep een berisping voor zijn aandeel in de feiten.