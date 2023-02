Dag-Ferene Van Cappellen: opkomend talent in polsstokspringen

Op het BK indoor in Gent dit weekend kwam Dag-Ferene Van Cappellen uit Vlezenbeek aan zet. De 22-jarige is een opkomend talent in het polsstokspringen. Eerder werd ze al Belgisch kampioen bij de beloften en pakte ze brons bij de senioren op het BK. Dit weekend eindigde ze zevende in Gent.

“Het was wat minder vandaag, ik had stress en begon wat te panikeren,” steekt Dag-Ferene Van Cappellen van wal. “Normaal is mijn eerste poging altijd vlot en nu was dat niet zo. Eens je het kwijt bent, is het moeilijk om je focus terug te vinden.”

Voor ze aan posstokspringen deed, was Van Cappellen een turnster. “Ik heb dat altijd gecombineerd met atletiek, maar toen kreeg ik veel blesssures en stapte ik over naar polsstokspringen. Die sport is eigenlijk een beetje een combinatie van de twee. Als kind vond ik het ook een spectaculaire sport.”

Dag-Ferene Van Cappellen springt bij atletiekclub Olympic Essenbeek Halle. “Ze boden mij mooie kansen en ondersteunen me goed, ik voel me daar heel goed.” Nu is polsstokspringen nog haar passie, maar Dag-Ferene zou er ook haar beroep van willen maken. “Dat is mijn droom, maar makkelijk is het niet.” Sowieso blijft de springster uitdagingen zien. “Deze zomer zou ik graag aan de grens van 4 meter willen geraken. Op training lukt dat al, maar in een wedstrijd nog niet.”