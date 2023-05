Dag van het Nederlands in Merchtemse Sint-Donatus Bovenbouw

In de Merchtemse school Sint-Donatus Bovenbouw staat vandaag de Nederlandse taal in de kijker. Leerlingen kunnen tijdens een speciale Dag van het Nederlands kiezen uit een groot aanbod aan workshops rond taal.

Nederlandstalige muziek op de speelplaats, workshops slam poetry, theater, dialect, songwriting, …. De leerlingen van Sint-Donatus Bovenbouw in Merchtem kwamen vandaag op allerlei manieren in contact met de Nederlandse taal. “Vandaag maken de leerlingen eens kennis met het Nederlands via een andere weg dan op een doordeweekse lesdag”, legt taalcoördinator Lien Platteau uit. “De Dag van het Nederlands is al jaren een traditie op school en het initiatief wordt telkens goed gesmaakt.” “Ook wij zien hier in Merchtem het aantal leerlingen dat thuis geen Nederlands spreekt, groeien”, vult directeur Pedagogie en Zorg Erwin Halet aan. “Zo’n Dag van het Nederlands zet de taal op een toffe manier in the picture. Niet alleen voor de anderstalige, maar ook voor de Nederlandstalige leerlingen.”

Om zijn taalbeleid nog verder te ontwikkelen en versterken, krijgt Sint-Donatus sinds kort ondersteuning van vzw ‘de Rand’. Die ondersteuning krijgen ook een heel aantal andere scholen in de Vlaamse Rand op initiatief van Vlaams minister van Onderwijs en de Vlaamse Rand Ben Weyts. Meer hierover op woensdag 17 mei in Over De Rand.