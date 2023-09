Dalle stelt jeugdcentra open voor asielzoekers: "Kan zomaar niet"

Vanaf deze week kunnen er in de jeugdcentra Destelheide en Hanenbos in Dworp voor een korte tijd asielzoekers worden opgevangen. Dat schrijft VRTnws. Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (cd&v) stelt in het totaal de ongebruikte ruimtes van drie jeugdcentra open. Hij sloeg daarvoor de handen in elkaar met partijgenote en staatssecretaris voor Asiel en Migratie De Moor. De plannen stuiten intussen op verzet. “Dat kan zomaar niet,” zegt Vlaams minister bevoegd voor de Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA).

Als eersten brengt een groep gezinnen tijd door in Destelheide. Zij verblijven er een paar dagen, in afwachting van plaatsen in een gewoon asielcentrum. De komst van de gezinnen brengt de werking van Destelheide niet in gevaar, want de capaciteit wordt afgestemd op de geplande activiteiten. Volgens minister Dalle neemt de jeugdsector zo haar verantwoordelijkheid binnen de opvangcrisis.

Maar de samenwerking tussen Dalle en De Moor stuit op kritiek. In de eerste plaats reageert Vlaams minister voor de Vlaamse Rand Weyts fors: “Destelheide en Hanenbos zijn instellingen van de Vlaamse Gemeenschap. Blijkbaar moet die Vlaamse Gemeenschap nu de miserie van de federale regering oplossen. Allemaal zonder enige vorm van over,” zegt hij aan VRT.

Dat er opnieuw asielzoekers in de Vlaamse Rand terechtkomen, vindt Weyts ook niet kunnen. “Een streek die al zo zwaar belast wordt.” Dat vindt ook parlementslid voor Vlaams Belang en Beerselnaar Klaas Slootman: “Beersel stelt vandaag al ruimte ter beschikking aan meer dan 210 asielzoekers in het Sanatorium van Alsemberg. Beersel heeft hiermee één van de grootste asielcentra van het land. De hiermee gepaard gaande druk op onze lokale politie, OCMW en onderwijs is immens, de repercussies enorm.” Slootmans roept Weyts en Dalle op om de beslissing rond Hanenbos en Destelheide ongedaan te maken.