Dalle ziet Brusselse werkzoekenden als chauffeurs De Lijn

De Lijn schrapt gisteren tijdelijk één of meerdere ritten op zo'n 20-tal lijnen door het tekort aan chauffeurs. Dalle heeft begrip voor de situatie, maar is ook bezorgd. “Duizenden Vlamingen en Brusselaars doen elke dag een beroep op De Lijn om veilig en vlot op het werk of op school te raken. Het tekort aan chauffeurs is een problematiek dat al lang aansleept. Het is essentieel dat Brussel vlot bereikbaar blijft vanuit de Vlaamse rand en omgekeerd", zegt Dalle.

Dalle pleit dan ook voor een nog intensievere samenwerking tussen VDAB en de Brusselse tegenhanger Actiris. "De Lijn doet vandaag al heel wat inspanningen om chauffeurs te vinden, maar blijkbaar is de uitdaging erg groot", zegt Dalle."Op een moment dat er nog bijna 90 000 werkzoekenden zijn in Brussel moet het mogelijk zijn om goede chauffeurs te vinden ook voor De Lijn. Laat ons de handen in elkaar slaan, want sterk openbaar vervoer is zowel voor Brussel als Vlaanderen een win-win", besluit Dalle.