Dancinguitbaters en portier veroordeeld in zaak rond Pieter Krauch

De uitbaters van dancing Lagoa in het West-Vlaamse Menen en een portier zijn veroordeeld voor schuldig verzuim omdat ze zich meer dan vijf jaar geleden te weinig bekommerden om Pieter Krauch uit Affligem. Hij kreeg toen bij een bezoek aan de dancing rake klappen en raakte daarbij levensgevaarlijk gewond. De portier die de klappen uitdeelde, werd in 2017 al veroordeeld.

Wat eind augustus 2016 begon als een banale ruzie over ongepaste kledij, liep al snel volledig uit de hand. Pieter Krauch uit Affligem kreeg rake klappen van een portier en liep breuken op aan onder meer schedel, oogkas en schouder. Krauch zweefde tussen leven en dood en lag tien dagen in coma. Daarna volgde een lange en moeizame revalidatie. Een rechter in Kortrijk veroordeelde de portier in 2017 tot een celstraf van 30 maanden, waarvan een jaar effectief en een boete van 1.200 euro. Van die schadevergoeding zag Krauch echter weinig.

Ruim vijf jaar na de feiten worden nu ook een tweede portier en de uitbaters van de dancing veroordeeld. De portier krijgt opschorting van straf, de uitbaters een voorwaardelijke celstraf van drie maanden en boetes tot 1.200 euro. De uitbaters riskeren ook op te moeten draaien voor de schadevergoeding. Krauch vraagt alles samen maar liefst 1,7 miljoen euro, onder meer voor zijn medische kosten. De beveiligingsfirma die ook terechtstond, werd vrijgesproken.