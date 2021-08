Danny, de kattenvanger van Meise: "20 verwaarloosde katten op 2 dagen tijd is geen uitzondering"

De gemeente Meise heeft officieel een kattenvanger aangesteld. De zestigjarige Danny Leemans uit Wolvertem heeft het al meteen razend druk, want in de zomerperiode worden veel katten aan hun lot overgelaten.

Danny Leemans is sinds kort aan de slag als kattenvanger van Meise. Hij doet dat op vrijwillige basis nadat zijn voorganger instond voor het vangen van de katten op rust is. Tijdens de zomerperiode is het traditioneel druk voor zo'n kattenvanger want heel wat mensen gaan met vakantie en dumpen dan hun kat. “De laatste twee dagen ving ik om en bij de 20 katten. Vorige week zaterdag was er een nest van 5 kittens die niet zelfstandig kunnen eten. Eentje was zelfs een pootje verloren”, vertelt Danny. Voor de opvang, verzorging en de sterilisatie van de katten werkt Meise samen met het asiel van de stichting Maes.

De gemeente organiseert al een tijdje initiatieven die kattenbaasjes moet stimuleren om hun dier te laten steriliseren. Zo kwam dit weekend de Catmobile van dierenrechtenorganisatie GAIA naar de gemeente om mensen te informeren over sterilisatie en castratie van katten. “Jaarlijks komen er nog alijd meer dan 35000 katten in de asielen terecht’, weet Joris Boone van GAIA. “ 87% van de poezen in Vlaams-Brabant is gesteriliseerd ,maar blijft toch altijd ruimte voor die laatste 13% om ook die stap te zetten.”