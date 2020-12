Darya Safai: "Djalali inruilen zet deur open voor nog meer misbruik"

Al 4 jaar lang wordt de ter dood veroordeelde Zweeds-Iraanse VUB-professor Ahmadreza Djalali vastgehouden in een gevangenis in Teheran, op verdenking van spionage voor Israël. Studenten en activisten protesteren al enkele dagen aan de Iraanse ambassade, om z'n executie tegen te houden. N-VA kamerlid Darya Safai kan zich inbeelden wat Djalali nu meemaakt, ook zij heeft vast gezeten in Iran. “Je kunt je niet inbeelden wat het is, daar elke dag wakker worden. Al meer dan drie jaar denken: zou het vandaag zijn dat ze mij komen halen om de executie uit te voeren… Hij heeft geen perspectief voor het leven, mist de familie. En hij is onschuldig. Hij zit daar vast, alleen als een gijzelaar om als pasmunt gebruikt te worden.”

Want volgens sommigen wil Iran een ruil afdwingen met een Iraanse diplomaat, die in ons land vastgehouden wordt. “Dan geef je het signaal dat chantage beloond wordt. Dat chantage kan werken”, vindt Safai. “En dan geef je dat signaal dat ze mogen doorgaan met wat ze al lang aan het doen zijn. Dit is geen manier om te vermijden dat in de toekomst onschuldige mensen in de gevangenis vastgehouden worden in Iran.” Daarom moeten we vooral inzetten op diplomatie, vindt Safai.