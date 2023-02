David Cummins nieuwe korpschef Pajotse politie

David Cummins wordt de komende vijf jaar korpschef van de politiezone Pajottenland. Na het pensioen van Marc Hellinckx in 2019 werd Philippe Annys aangesteld als korpschef ad interim. Maar na aanhoudende onrust binnen het korps, zette die een jaar geleden een stap opzij. Sindsdien was Philippe De Gelas waarnemend korpschef. David Cummins uit Ternat gaat de zone nu leiden. “Dit is een grote stap in mijn carrière. Het is een uitdaging die ik al lang wou aangaan”, zegt Cummins. “Ik ben iemand die belang hecht aan draagvlak, communicatie en samenwerking. Verder streef ik naar een volledig volzet kader, met voldoende mensen.”



De uitdagingen in het Pajottenland zijn groot volgens Cummins. De regio is zeer uitgestrekt en landelijk, met een aantal kernen. “Maar alle soorten criminaliteit die je in de regio Halle-Vilvoorde vindt, komen hier ook voor. Cybercrime, inbraken, intrafamiliaal geweld, drugsproblematiek en verkeersproblematiek. Al die vormen moeten wij aanpakken”, meent Cummins.



De nieuwe korpschef neemt met zijn korps straks intrek in een gloednieuw gebouw. “We komen uit een moeilijke periode, er was wat onrust binnen het korps omwille van geschillen met de vorige korpschef. Dit is het begin van een nieuw tijdperk”, zegt voorzitter van het politiecollege Kris Poelaert.