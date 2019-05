De Block: "Het werk is nog niet af"

In de vorige regering bekleedde Maggie De Block de post van federaal minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken. Nadat N-VA uit de regering stapte, kwam daar het departement Asiel en Migratie bij.

“Ik voel mij thuis in de Wetstraat en hou ervan om hard te werken. Ik heb de voorbije jaren mijn departement grondig hervormd. Het is niet aan mij om te kiezen, maar Open VLD is dé partij die het land wil laten draaien. Ons werk is nog niet af,” zegt Maggie De Block.

Bij de vorige verkiezingen scoorde Maggie bijzonder goed. Ze was met 131.713 voorkeurstemmen hét absolute stemmenkanon in Vlaams-Brabant. Maar de peilingen in aanloop naar deze verkiezingen zijn niet rooskleurig voor haar partij Open VLD.

“Er zijn goede peilingen en minder goede voor Open VLD. Alleen worden enkel de slechte resultaten uitvergroot. De echte peiling is op de dag van de verkiezingen zelf,” besluit De Block.