De hele zomer peddelen op de Zenne

Vanaf vandaag kan je een unieke kano-, kajak- of suptocht beleven in onze regio dankzij het intergemeentelijke project ‘Zennevallei Hergist’. Vanaf een ponton in Lot of in Drogenbos kan je een peddelroute volgen op de Zenne.

Het project ‘Zennevallei Hergist’ wil de troeven van de Zennevallei opwaarderen. De gemeenten Sint-Pieters-Leeuw, Beersel en Halle slaan daarvoor de handen in mekaar, met de steun van de Vlaamse overheid. Een van de opmerkelijke initiatieven van ‘Zennevallei Hergist’ is de peddelroute op de Zenne die je de hele zomer kan varen met de kano, kajak of sup. “Als er iets is dat ons verbindt, dan is het wel de Zenne. Net daarom dat we deze ader gebruiken voor sport- en natuurbeleving langsheen de Zennevallei”, zegt Vlaams minister bevoegd voor de Vlaamse Rand Ben Weyts. “Dankzij de investering kan iedereen plots kennismaken met een heel Zennetraject en prachtige natuur die vroeger ontoegankelijk was.”

De peddelroute is 6,3 kilometer lang, vertrekt vanuit Lot en gaat via de Lambiekroute langs de Zennebeemden, over Sint-Pieters-Leeuw tot op de Catala-site in Drogenbos. “Vanaf 2 juli tot eind september worden op zondagen om de twee weken twee afvaarten voorzien om 10u en om 13u. Daarbuiten kunnen ook steeds individuele peddelsporters op eigen houtje het traject afvaren. Elke peddelsporter wordt verwacht om de QR-code te scannen vanuit Peddelsport Vlaanderen. Op deze manier wordt het gebruik van de rivier gemonitord en worden natuurwaarden afgestemd op het toeristisch aanbod.”

Eind augustus gaat in het kader van ‘Zennevallei ook ‘GIST’ van start, een kunstenfestival in de Zennevallei.