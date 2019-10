De k(r)op is eraf!

“Koken, stoven, bakken, wokken of gewoon rauw. Er zijn weinig groenten waarmee je zo kan goochelen in de keuken als met witloof”, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde van land- en tuinbouw. “De provincie Vlaams-Brabant is trots op haar grondwitlooftraditie. De teelt is ook letterlijk en figuurlijk vergroeid met de streek. Ze is ontstaan in de driehoek Leuven, Mechelen en Brussel. Het begon in de 19de eeuw als een toevallige ontdekking. Ondertussen is witloof uitgegroeid tot een volwaardige groente.” Geïnteresseerden konden vandaag een rondleiding krijgen in drie grondwitloofbedrijven. En uiteraard kon er ook naar hartenlust worden geproefd van het witte goud.

Een verslag van het witlooffeest krijg je maandag in ons nieuws.