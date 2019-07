De Lijn Vlaams-Brabant dreigt met staking op 12 juli

De vakbonden van De Lijn Vlaams-Brabant behouden de stakingsaanzegging voor 12 juli. De bonden zaten gisteren samen met de directie, maar het overleg leverde voorlopig niets op. Het onderwerp van het dispuut is het schrijnend tekort aan controleurs in de regio’s Dilbeek, Grimbergen en Brussel.

“Momenteel zijn er 20,4 voltijdse controleurs in de regio in dienst. Dat is duidelijk minder dan de 26 voorziene controleurs”, verduidelijkt Marcel Conters van de socialistische vakbond ACOD. “Door de festiviteiten op Rock Werchter was er vrijdagavond zelfs maar één dispatcher en één controleur actief. Dat is onaanvaardbaar.” Op 10 juli staat er een nieuw overleg op de agenda. Tegen dan eisen de vakbonden duidelijkheid over hoe de directie het tekort op termijn structureel wil oplossen.

De directie van de openbaarvervoersmaatschappij heeft het probleem erkend, maar aarzelt volgens de bonden om vacatures uit te schrijven omwille van de besparingen die Vlaams minister Ben Weyts heeft opgelegd. “Momenteel zijn er in de regio zes controleurs in opleiding, maar zij kunnen ten vroegste half oktober aan de slag als ze slagen in hun examen”, aldus Conters.