De Lijn zoekt meer dan 200 chauffeurs

Vervoersmaatschappij De Lijn is op zoek naar personeel. Ze organiseert op 11 oktober een jobdag, onder meer in de stelplaats in Grimbergen. Er is vooral een tekort aan buschauffeurs.

De Lijn zoekt over heel Vlaanderen meer dan 200 buschauffeurs, van wie 50 in onze provincie. “De Lijn is op zoek naar nieuwe chauffeurs en startte in de zomer een nieuwe rekruteringscampagne”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “Er zijn al heel wat sollicitanten maar De Lijn heeft nog meer chauffeurs nodig. Met de jobdagen willen we het beroep in de kijker zetten en hier een extra boost aan geven.” Geïnteresseerden krijgen tijdens de jobdag op 11 oktober in de stelplaats van Grimbergen een rondleiding. Ze mogen in de stelplaats ook een proefritje maken met de bus en kennismaken met toekomstige collega's. Meer info vind je op de website van De Lijn.