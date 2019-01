De man die na Oosterweel ook Uplace moet redden

D’Hooghe staat voor een stevige uitdaging. Hij moet een oplossing uit de hoed toveren voor de invulling van het industrieterrein van 240 hectare op de grens van Machelen en Vilvoorde waarin alle partijen zich kunnen vinden. De kaarten liggen op z’n zachtst gezegd niet gemakkelijk. Het ruimtelijke plan voor Uplace is intussen twee keer vernietigd. Lokale handelaars en milieuverenigingen zien de oorspronkelijke plannen voor een groot belevingscentrum niet zitten omwille van het extra verkeer dat Uplace zou genereren. Zij krijgen in hun protest ook de steun van milieuverenigingen en een aantal omliggende steden en gemeenten. Onder meer Vilvoords burgemeester Hans Bonte is radicaal, maar ziet wel graten in de aanstelling van D’Hooghe, die zelf trouwens in Vilvoorde is geboren. De architect die ook de Oosterweelknoop in Antwerpen wist te ontwarren, is al een paar maanden discreet aan het werk om de neuzen in dezelfde richting te krijgen. Over welke invulling Uplace daarbij moet krijgen, laat hij voorlopig niet in z’n kaarten kijken. Uplace zelf zegt z’n steun toe aan D’Hooghe. “We zijn betrokken bij het overleg dat genomen werd op initiatief van de gemeente Machelen, om tot een oplossing te komen voor de impasse in het reconversiegebied. We werken constructief mee aan de toekomstvisie voor de verlaten industriezone, met oog op een maatschappelijke invulling, op voorwaarde dat die past in het brownfieldconvenant”, zegt Uplace-woordvoerder Lies De Smedt.