De mening van de lijsttrekkers: LENNIK

Geert De Cuyper – N-VA-Lennik Kwadraat

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

Lennik kreeg mobiliteitsambtenaar, de websitefuncties werden uitgebreid en de bib en dekenij kregen kunstgraffitimuren. Verder was ook de ondersteuning van de School van Gaasbeek een goede zaak en ook de kindvriendelijke activiteiten op de Lennikse Feesten. Ook de verdere uitvoering van initiatieven van vroeger die werden opgestart door N-VA – Lennik Kwadraat (onderhoud wandelwegen, aanleg geboorteboomgaarden, ondersteuning (jeugd)verenigingen, zwerfvuilactie, verzusteringsinitiatieven met Arconate, afwerking zaal muziekacademie, …).

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

De eensgezindheid binnen het gemeentebestuur was ver te zoeken door interne ruzies en conflicten. Gemeentepersoneel werd afgedankt, er was een totaal gebrek aan woonbeleid. Het bestuur deed onverantwoorde dure uitgaven, denk maar aan de aanstelling van het zoveelste studiebureau, de peperdure tafel en stoelen in de zittingszaal. Op jeugd en cultuur werd dan weer bespaard. Er was te weinig aandacht voor de deelgemeenten. De grote investeringsdossiers ( sporthal, gemeentehuis, Schapenstraat, ,…) werden niet tijdig uitgevoerd. Het containerpark is te duur, het beleid is parkeeronvriendelijk.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

We willen het Vlaams, groen en landelijk karakter beter beschermen. Er moet een onthaal- en integratieambtenaar komen. Lennik moeten we als koopcentrum promoten. Op vlak van onderwijs willen we meer samenwerking en coördinatie. Inspraak moet gebeuren via buurtoverleg. We willen werken aan fietsverbindingen en een bijsturing van het parkeerbeleid. Senioren en alleenstaanden verdienen meer aandacht via een uitgebouwd sociaal beleid. Verder ook meer aandacht voor het Noord-Zuidbeleid en een actief beleid inzake energie, afval en water.

Heidi Elpers – CD&V

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

Dat de huidige meerderheid er in geslaagd is om de financiën te saneren en om de milieubelasting af te schaffen, is positief. De aanleg van een fietspad in de Frans Luckxstraat, de inrichting van een nieuwe geboorteboomgaard en de aankoop van gronden voor speelbos zijn dat ook. Het mobiliteitsplan is geactualiseerd en de handelskern versterkt. De academie kreeg een vernieuwde feestzaal. En de investering in ANPR-camera’s zorgt voor verhoging veiligheid en inperking criminaliteit. De organisatie van vrijdag visdag van het OCMW is een pluspunt.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

De langzame administratieve procedures die moeten gevolgd worden om iets te kunnen verwezenlijken of om subsidies te ontvangen zijn een minpunt. Zo kregen we 3 verschillende adviezen van Wegen en Verkeer bij de aanvraag voor het verbouwen van de feestzaal. Dat werkt zo vertragend en kost veel geld aan de gemeente omdat we alles moesten weerleggen.

Welke plannen /acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende zes jaar?

De opmaak van een volledig nieuw ruimtelijk beleidsplan met participatie van alle inwoners is een must. De uitvoering van het nieuwe mobiliteitsplan moet er komen. Het fietsnetwerk en bijbehorende infrastructuur moet worden uitgebreid. Andere belangrijke projecten zijn de gemeentelijke feestzaal, de vergroening van de markt, en de verbouwing van de academie.

Irina De Knop – Lijst Burgemeester

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

In Lennik hebben we een heel consequent financieel beleid gevoerd, met als gevolg dat we – zonder belastingen te verhogen – deze legislatuur een spaarpot hebben opgebouwd van 3,2 mio €. Dit positief resultaat zorgt ervoor dat we in deze legislatuur geen enkele (bijkomende) lening zijn moeten aangaan, en dat we zo schuldenlast hebben afgebouwd. Daarnaast hebben we vooral ingezet op dienstverlening én op investeringen in verkeersveiligheid: wegen, fietspaden én trajectcontrole. We maakten een nieuwe website, en zorgden ook voor ruime openingsuren en een echte onthaaldienst.

Wat zijn de minpunten van het huidig beleid?

We hebben veel projecten op stapel staan, zoals de renovatie van de feestzaal Jo Baetens, de nieuwbouw van de gemeenteschool en de aanleg van de Schapenstraat met veilige fietspaden. Deze projecten had ik nu al graag uitgevoerd gezien. Die projecten zijn allemaal gebudgetteerd, gepland en startklaar. De administratieve uitwerking, vooral door de zware wetgeving rond overheidsopdrachten zorgt soms voor vertraging. We hebben heel hard gewerkt deze legislatuur, net als onze medewerkers. Ik hoop dat we kans krijgen van de burger om de projecten ook uit te voeren.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

Het realiseren van de bestaande projecten samen de verdere aanleg van nieuwe fietspaden zijn prioritair. Ook al zijn we financieel gezond, als kleine gemeente moeten we wel keuzes maken, want Lennik is Knokke niet. Daarnaast wil Lijst Burgemeester inzetten op een warm en levendig Lennik waar mensen zich echt thuis kunnen voelen: goede opvang voor en na school, een bloeiende academie, kwalitatieve infrastructuur voor onze verenigingen, ... Lennik is ook een belangrijk handelscentrum in het hart van het Pajottenland. Dit mogen we nog meer benadrukken.

Hendrik Schoukens – GROEN

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

Het huidige beleid heeft enkele verdiensten. Zo zijn de Lennikse feesten de voorbije jaren uitgegroeid tot een succesverhaal, terwijl er op het vlak van natuurbehoud enkele bescheiden succesjes zijn geboekt door de aankoop van een aantal stukken bos. Dat het budget in evenwicht is, is bemoedigend ware het niet dat één en ander het gevolg is van het jarenlang uitstellen van noodzakelijke investeringen. Er zijn enkele mooie theoretische plannen inzake mobiliteit opgesteld, die nu moeten worden in de praktijk gebracht.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

Het huidige beleid is te weinig transparant en ontbeert visie. Het bestuur heeft de burger te veel benaderd als een tegenstander, wat de juridische saga rond de bouw van de gemeenteschool pijnlijk heeft geïllustreerd. Noodzakelijke werken, zoals de hernieuwing van de gemeentelijke feestzaal en de heraanleg van de Schapenstraat zijn herhaaldelijk uitgesteld. Men trekt te veel de kaart van projectontwikkelaars en laat na een duidelijke visie te ontwikkelen omtrent het behoud de resterende open ruimte in Lennik. Het is niet duidelijk welk Lennik het bestuur in 2030 wil.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

Met Groen zetten we de burger en de open ruimte centraal. We maken we een plan voor de concrete bescherming van de open ruimte en natuur op. Verder maken we werk van een gedragen visie op het ruimtelijk beleid, de mobiliteit en de vergroening van het centrum, dit keer mèt inspraak voor de bevolking èn aandacht voor de zwakke weggebruiker. We promoten actief autodelen, repaircafés en volkstuintjes. Met de verenigingen zitten we samen om bestaande infrastructurele knelpunten op te lossen.

Eddy Warrand – LEF

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

Zonder negatief te willen zijn lijkt het me moeilijk om pluspunten op te sommen van het huidig beleid. Ja, ze hebben een fietspad aangelegd op de Frans Vandersteenstraat richting Halle. Weet dat dit een project was dat de vorige meerderheid, waarvan ik deel uitmaakte, én is opgestart in kader van de ruilverkaveling van Elingen én gestopt is om financiële redenen. De plannen lagen dus al lang klaar. Ja, ze hebben een laagje asfalt gelegd over de G. Breynaertstraat…

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

Er waren te veel dure studies die in te weinig uitgevoerde projecten zijn uitgemond. Een voorbeeld: het project rond de vernieuwing van de feestzaal van de sporthal sleept al jaren aan. Als toezichthoudende overheid een eigen bouwproject starten zonder vergunning is ongehoord! Het mobiliteits- en personeelsbeleid is gebrekkig. De informaticaprojecten gingen erop achter. Ooit prijkten we als zevende gemeente in de Indigov-barometer. Waar bengelen we nu? Het bestuur straalt geen visie uit op gebied van ruimtelijke ordening. Geen enkele adviesraad werkt nog (cultuurraad, Gecoro, sportraad, voetwegencommissie…).

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

We willen ervaring binnenbrengen in het college! Het mobiliteitsplan moet opgefrist worden. En we willen een duidelijk visie op vlak van ruimtelijke ordening. De driehoeks-werking tussen scholen, clubs en gemeente willen we weer stimuleren op vlak van sport en cultuur. De gemeente moet financieel worden doorgelicht om na te gaan waar we kunnen optimaliseren en bijsturen. We willen ook degelijke informaticaprojecten opzetten die de communicatie en samenwerking tussen inwoners en bestuur vergemakkelijken. En de werking van de adviesraden nieuw lezen inblazen.

Van Vlaams Belang ontvingen we geen antwoord.