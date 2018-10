De mening van de lijsttrekkers: LONDERZEEL

Nadia Sminate – N-VA

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

Het huidige beleid heeft letterlijk en figuurlijk verandering gebracht in Londerzeel. Die verandering is er gekomen in het straatbeeld, denk maar aan de renovatie van het zwembad, de bouw van de nieuwe kleuterschool, het nieuwe kinderdagverblijf, de vele trage wegen, de fietssnelweg enz. Naast investeren in ons openbaar domein en patrimonium hebben we heel wat inspanningen geleverd om de toekomst veilig te stellen voor onze kinderen en kleinkinderen. Voor het eerst starten we het komende jaar met een daling van de schuldenberg van 7 miljoen euro.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

Heel wat projecten zijn deze legislatuur in de steigers gezet maar de uitwerking laat zich vaak nog niet voelen. Zo zijn we gestart met de integratie van gemeente/OCMW. De efficiëntiewinsten die we daarbij willen boeken zijn uiteraard nog niet zichtbaar. Ook de uitwerking van de cultuurcampus op de site van het OCMW wordt achter de schermen voorbereid maar de inwoners hebben hier nog geen zicht op, dergelijke projecten nemen vaak heel wat tijd in beslag vooraleer het in de praktijk kan gebracht worden.

Welke acties/plannen staan op uw verlanglijstje voor de komende zes jaar?

Een herwaardering van de dorpscentra zit eraan te komen. Inzetten op de infrastructuur voor die zwakke weggebruiker op heel het grondgebied is ook het grote aandachtspunt volgende jaren. Ook het creëren van een aangename, warme leefomgeving waar mensen zich thuis voelen moet bovenaan de prioriteitenlijst staan. Ontmoetingsplaatsen kunnen in samenspraak met de buurtbewoners opgebouwd worden. We trekken een burgerbudget uit van 50.000 euro om onze inwoners op die manier mee de verantwoordelijkheid te geven. Ook een speelruimte voor jonge kinderen waar ouders tegelijkertijd een fijne tijd kunnen beleven staat op mijn verlanglijstje.

Veerle Pas – CD&V

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

Voor de jonge ouders zorgden wij in elke school, gemeentelijke en vrije, voor een uniforme kinderopvang aan betaalbare prijzen. Een fietspad langsheen de spoorweg is een veilige verbinding tussen Malderen /Londerzeel en Kapelle-op-den-Bos zowel voor de recreant als voor de schoolgaande jongeren. Met de realisatie van Schaselberg kreeg de gemeente uiteindelijk een volwaardig buitensportcentrum met atletiekpiste, voetbalvelden, fitnesscentrum en skateterrein. Andere realisaties zijn: Groene Long, trage wegen, inspanningen voor het onderwijs.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

Deze staan minder in de aandacht maar moeten alleszins meegenomen worden naar de volgende legislatuur. Zo heeft een gebrek aan vertrouwen tussen de coalitiepartners de besluitvorming niet vergemakkelijkt. De vrij grote leningslast moet een blijvend aandachtspunt zijn. Een gemeente moet communiceren naar zijn inwoners op een uniforme en objectieve wijze en niet via persberichten van coalitiepartners. Een aantal dossiers blijven aanslepen zonder oplossing: het project Egmont, de onveilige straatstenen in Londerzeel-Centrum en het fileprobleem.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

Herwaarderen van 4 dorpskernen tot bruisende centra vol groen en een aantrekkelijk aanbod aan horeca en handelszaken. Londerzeel wordt een fietsvriendelijke gemeente met veilige, toegankelijke en voldoende verlichte infrastructuur voor de zwakke weggebruiker. In onze centra is er een divers aanbod aan betaalbare en nieuwe woonvormen. Wij realiseren in elke deelgemeente een toegankelijke zorg op maat met en strijden tegen het sociale isolement. Kinderen krijgen onze bijzondere aandacht via Huizen van het Kind, veilige schoolomgevingen, voldoende speelmogelijkheden en een online communicatie op maat.

Leen Van Aken – Groen

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

De uitbouw van de sportinfrastructuur is een pluspunt. Ook de inkanteling van het goed werk leverende OCMW in de gemeentestructuur juichen we toe.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

De onmacht om een duidelijke visie te ontwikkelen op mobiliteit, ruimtelijke ordening en cultuur.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

Voor elke dorpskern groene ontmoetings- en speelruimte, een openbaar domein zonder obstakels. Zorgbuurten creëren door het regisseren van buurtgerichte professionele hulp en het werk van vrijwilligers en verenigingen hierin ondersteunen. We willen ook werk maken van autoluwe dorpskernen met fietsstraten. En een onderhouden functioneel fietsnetwerk met drempelloze overgangen garanderen. Het Ruimtelijk Structuurplan willen we actualiseren en daarbij een vlotte mobiliteit en betaalbaar wonen binnen nieuwe woonvormen voorrang geven. De Londerzeelse natuur moet juridisch beschermd worden en de maatregelen tegen de overstromingen gefinaliseerd.

Conny Moons – LWD

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

Het is positief te noemen dat men verder uitwerking heeft gegeven aan de site ‘Schaeselberg’. Er werd eindelijk een atletiekpiste gerealiseerd en voldoende extra speelruimte voor voetbal. Dat was noodzakelijk. LWD zou dit project echter anders aangepakt hebben door een doordachtere aanpak: op voorhand voldoende parkeerruimte voorzien op eigen terrein en de privé hierin laten participeren. Hierdoor werd een onteigening vermeden en werden kosten bespaard.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

Dit beleid heeft geen voeling met wat leeft in het dorp. Hierdoor missen we aandacht voor de zwaksten onder ons, zoals bijvoorbeeld kinderen uit armoedegezinnen. Enkel door onderwijs, armoedeorganisaties, welzijnsschakels, gemeente samen te brengen en afspraken te maken, kunnen we verdoken armoede tegemoetkomen en elk kind een kans geven op bijvoorbeeld een eigen computer thuis of een nieuwe boekentas. Stemmen mag dit misschien niet opleveren, maar wel een warm Londerzeel.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

Veel aandacht schenken aan de sociaal zwakkeren en dus nog meer inzetten op zorg en welzijn voor jong en oud. Maar, niet zonder een bloeiend Londerzeel waarbij ernstig overleg met handel en horeca noodzakelijk is en dus ook mobiliteit gedurfde keuzes vraagt. Tot slot vraagt onze veiligheid de nodige aandacht. Enkel ANPR-camera’s die écht werken bewijzen hun nut om bijvoorbeeld fietsdiefstallen en woninginbraken op te lossen. Leven in een warm, bloeiend en veilig Londerzeel, daar heeft elke burger recht op.

Van Samen1840 ontvingen we geen antwoorden.