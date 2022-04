De paarse bloemenzee van het Hallerbos: Hyacintenfestival geopend

In Halle is het Hyacintenfestival vanmorgen feestelijk geopend. Vlaams minister van Natuur en Toerisme Zuhal Demir (N-VA) en burgemeester Marc Snoeck (Vooruit) tekenden present, samen met een delegatie van Natuur en Bos. Het grootste en populairste hyacintenbos van Vlaanderen vormt vanaf dit paasweekend het hoofdpodium voor minstens twee weken hyacintenpracht.

Door de maartse buien en aprilse grillen hielden de witte bosanemonen lang de bovenhand, maar de zonnewarmte doet de paarse hyacinten nu floreren en tovert het Hallerbos om in een sprookjesachtig paars tafereel. “De opkomst van sociale media maakt onze fotogenieke boshyacinten populairder dan ooit,” weet minister Demir. “Zelfs vanuit Japan komen toeristen hier in groten getale naar kijken. Bovendien maken natuur en toerisme hier de ideale kruisbestuiving, wat ik als minister alleen maar kan omarmen.”

Sinds 2017 slaan het Agentschap Natuur en Bos en de stad Halle de handen in elkaar om het Hallerbos te promoten als toeristische natuurattractie. “Om verkeersdruk tegen te gaan, moedigen we bezoekers aan om zoveel mogelijk te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer te komen,” legt burgemeester Snoeck uit. “Daarom zorgen we voor shuttlebussen van De Lijn tussen het station van Halle en het bos. Ook bieden we gratis huurfietsen aan.”

Tientallen vrijwilligers en boswachters staan paraat om de bezoekers te begeleiden. “De grootste bedreiging voor wilde hyacinten is betreding,” legt regiobeheerder Patrick Huvenne uit. “Als de bladeren van de hyacinten worden platgelopen, maken ze het volgende jaar geen nieuwe bol aan. Daarom zijn we blij dat onze boswachters worden bijgestaan door vrijwilligers om alles in goede banen te leiden.”

Op de website van het hyacintenfestival vind je alle informatie om je bezoek voor te bereiden.