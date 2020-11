De Sint beloont de mooiste tekeningen in Vilvoorde

De jaarlijkse aankomst van de Sint en zijn Pieten in Vilvoorde is geannuleerd wegens corona. Aanvankelijk was het aanmeren van zijn schip aan de kanaalkaai komende zaterdag gepland, maar die feestelijke gebeurtenis gaat dus niet door. Toch betekent dat niet dat Sinterklaas ons in de kou laat staan.

“De Sint kan dit jaar inderdaad jammer genoeg geen grote, publieke aankomst doen in Vilvoorde”, zegt schepen van Feestelijkheden in Vilvoorde Moad El Boudaati. “ Maar … hij gaat wel 's nachts langskomen, samen met zijn Pieten om de kindjes te voorzien van cadeaus. En we hebben ook een videoboodschap van de goedheilige man gekregen die we binnenkort gaan uitzenden.” De jaarlijkse tekenwedstrijd ter ere van de Sint in samenwerking met RINGtv, de lokale handelaars en de Socialistische Mutualiteit kon gelukkig wel doorgaan. Vandaag werden alle tekeningen op het stadhuis van Vilvoorde verzameld. De Sint zal er de mooiste uitkiezen en de makers worden beloond!