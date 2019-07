Deliveroo trekt naar de Rand

Deliveroo was al actief in 11 steden in België. Daar komen nu 23 nieuwe steden en gemeenten bij. In onze regio wordt Deliveroo actief in 5 gemeenten in de Rand rond Brussel. In de hoofdstad doet Deliveroo beroep op freelancekoeriers om maaltijden aan huis te brengen, in de nieuwe bestemmingen moeten restaurants zelf de levering verzorgen. Deliveroo volgt daarmee het voorbeeld Uber Eats, dat zijn werking ook recent naar onze regio heeft uitgebreid.

Dankzij de dienst worden honderden kleinere afhaalrestaurants op het platform van Deliveroo opgenomen, terwijl ze gebruik kunnen blijven maken van hun eigen leveringsnetwerk of dat van Deliveroo. De restaurants die van de vernieuwde service van Deliveroo gebruik maken zijn meestal kleinere, traditionele afhaalrestaurants. Vandaag werken al 285 restaurants op deze manier. Tegen het einde van het jaar wil Deliveroo er 500 hebben.

"Het is geweldig dat we onze diensten nu ook kunnen aanbieden aan afhaalrestaurants die reeds hun eigen koeriers hebben, om zo hun visibiliteit te vergroten. Het s een logische stap voor Deliveroo omdat we willen dat iedereen kan bestellen wat hij wil, wanneer hij dat wil, met een keuzemogelijkheid voor elke gelegenheid. We kijken er naar uit om samen met onze partnerrestaurants nieuwe klanten aan te trekken", zegt Rodolphe Van Nuffel van Deliveroo.