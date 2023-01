Demir zet in op meer groen in meest verharde Vlaamse gemeente

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir maakt 2,7 miljoen euro vrij voor het landinrichtingsplan ‘Woluwe Trawool Floordambos’. Dat zorgt voor meer ruimte voor water en verbindt natuurgebieden weer met elkaar in Vilvoorde en Machelen. Die laatste gemeente is de meest verharde in Vlaanderen.

De Vlaamse Landmaatschappij heeft samen met onder meer de lokale besturen van Machelen en Vilvoorde een landinrichtingsplan uitgewerkt dat natuur en water opnieuw meer ruimte moet geven in de regio. Zeker die extra ruimte voor water is dringend nodig in Machelen. Die gemeente in de Noordrand heeft namelijk de meeste oppervlakteverharding van Vlaanderen. Bedoeling van het landinrichtingsplan is om zo veel mogelijk te ontharden. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir trekt daarvoor 2,7 miljoen euro uit. “De Woluwe en Trawool zijn de beken die een hoofdrol voor zich nemen in het plan”, legt Demir uit. “De oeverzones verbreden we langs de waterlopen om zoveel mogelijk water de kans te geven in de ondergrond door te dringen. De natuur krijgt daardoor ook extra ruimte om zich te ontwikkelen. Het viaduct van Vilvoorde en de oude Renaultsite aan het station van Vilvoorde zijn de bekendste voorbeelden van actiezones waarin de Woluwe en Trawool opnieuw open ruimte krijgen. Er komen ook veilige wandelpaden en oversteekplaatsen voor de mensen, en ook groene passages voor dieren.”