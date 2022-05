Demowoning Opwijk toont hoe je energiezuinig renoveert

Hoe verbouw of renoveer ik mijn woning energiezuinig? Wie een baksteen in de maag heeft, stelt zich die vraag wel vaker. Wil je ideeën opdoen, dan kan je tijdens kijkdagen ontdekken hoe 3Wplus dat doet met een oude woning in Opwijk.

De demowoning in Opwijk wordt energiezuinig, eentje die verwarmd wordt met een warmtepomp en niet met gas. Ze krijgt ook een groendak, een regenwaterput en hoogrendementsglas. Je kan in de demowoning niet alleen inspiratie opdoen, maar ook uitleg krijgen over het financiële plaatje. “Het is niet altijd evident om te weten op welke premies je recht hebt”, vertelt Ine Renson van 3Wplus. “Ook dat financieel plaatje willen we een beetje duidelijker maken voor de mensen.” De eerste kijkdag was met 150 bezoekers alvast een succes. Wanneer er nog volgen, vind je binnenkort hier.