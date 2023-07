Dialectkenner Lode Pletinckx krijgt Klassebak-trofee: “Belangrijk om dialect in leven te houden”

In Asse heeft Lode Pletinckx de tweede Klassebak-trofee gewonnen. Het gemeentebestuur reikt die trofee uit aan mensen die zich verdienstelijk inzetten voor de gemeente. Lode Pletinckx is al jaren bezig met het Assese dialect. Hij bracht al meerdere boeken uit en probeert het dialect van Asse in leven te houden

Om het belang van de taal in de verf te zetten, reikte de gemeente Asse de Klassebak-trofee uit aan cultuur- en dialectkenner Lode Pletinckx. “Ik ben er van thuis ui geïnteresseerd in geraakt”, zegt Lode. “Mijn vader was onderwijs en mijn moeder uit een landbouwersfamilie. Op die manier heb ik de woordenschat die de landbouwers in Asse spraken leren kennen en het dialect kunnen inventariseren.”

Het dialect in kaart brengen, is geen evidente opdracht, zeker niet in onze huidige maatschappij. “De mobiliteit van de bevolking neemt. Vroeger bleven de mensen in hun eigen dorp wonen. Je mocht geen liefje opscharrelen in de buurgemeente of je kreeg een pak rammel. Nu is dat allemaal veranderd. Dat heeft ook een invloed op de verspreiding van dialecten”, zegt Pletinckx.

Lode verzamelde in 20 jaar tijd zo'n 13.000 dialectwoorden. Maar taal blijft evolueren, daarom is het ook belangrijk om het dialect in leven te houden. “Sommige woorden uit het dialect van Asse gaan terug tot de Middeleeuwen. “Het is fout om te denken dat het dialect een verbastering zou zijn van de taal. Het dialect is een natuurlijke taal, een oude taal”, besluit Pletinckx.