"Diefstallen, drugs en intimidaties kotsbeu"

Twee fietsen en een step gestolen, openlijk joints roken, dreigend gedrag van jongeren: het wordt de bezoekers van het speelplein Ten Anckere in Merchtem te veel . Burgemeester Maarten Mast zet extra politie via gerichte controles én camerabewaking in.

Speelplein Ten Anckere in Merchtem-centrum, gelegen vlak bij de scoutslokalen, kent overdag zeker in vakantieperiodes heel veel bijval. Tientallen kinderen leven er zich uit op de avontuurlijke speeltuigen. Maar dat is niet altijd zo. Papa Sebastien Vannitsem woont in Merchtem met z'n gezin sinds 2011: "Dit duurt al zowat een jaar. Steeds meer mensen vanuit het Brusselse komen deze openbare speeltuin inpalmen. Ze roken drugs en belagen mensen die hier langskomen. Er worden ook openlijk drugs verhandeld in groepen die samen klitten. Het is hier wel Merchtem hé. Wij zijn van Vilvoorde naar hier gekomen voor de rust. En dan maak je dit mee. Voor een goed begrip: ik spreek niet over kleur of overtuiging, mijn vrouw is zelf van Marokko afkomstig, maar respecteer mekaar alsjeblieft." Echtgenote Hajjoub Turia vult aan: "Wij willen gewoon dat onze kinderen hier kunnen spelen en niet dat onze fietsen gestolen worden of dat ze worden lastiggevallen" klinkt het verontwaardigd.

Extra controles

Burgemeester Maarten Mast: "Er komen extra controles. Half mei komt er overigens op Ten Anckere een permanente camera. Die was eerder al besteld met het cameraplan dat het college begin dit jaar goedkeurde. Er komen zo op openbare plaatsen 7 permanente camera's in Merchtem." De burgemeester roept ook op om de sociale controle ook op het speelplein te verhogen. Maarten Mast: "Is er een probleem: dan kan je dit melden, ofwel aan politie of aan de gemeentediensten. Dat kan zeer eenvoudig via e-mail. We volgen dit echt wel op; maar we moeten wel op de hoogte zijn. Vandaar de vraag om toch zo veel mogelijk te melden."