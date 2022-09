Diependaele bewondert restauratie van kerk in Zaventem

In Zaventem is de restauratie van het dak van de Sint-Martinuskerk zo goed als afgerond. Voor die werken die ongeveer een jaar hebben geduurd kreeg de kerkfabriek aanzienlijke subsidies van de Vlaamse Overheid. Minister van Onroerende Erfgoed Matthias Diependaele bracht vanmorgen een bezoek om te kijken of het geld goed was besteed.

Het nieuwe dak van de Sint-Martinuskerk van Zaventem is klaar en daarmee zit de eerste fase van de restauratie er op. De kerk is weer helemaal waterdicht en het dakgebinte dat in de loop der jaren nogal wat te verduren kreeg van vochtinsijpeling is stevig aangepakt. Tijd dus om de minister van Onroerend Erfgoed Mathias Diependaele even uit te nodigen dachten ze bij de kerkfabriek. “Ik kom hier een kijkje nemen om te ontdekken welke schoonheid hier naar boven is gekomen. We maken vanuit Vlaanderen ongeveer een miljoen euro vrij en ik denk dat dat geld goed besteed is. Het gaat om een bijzonder monument, het is belangrijk dat we bijdragen om dat in stand te houden.”

De Sint-Martinuskerk van Zaventem is internationaal bekend vanwege het topwerk van Antoon van Dijck dat er hangt. 'Sint-Martinus deelt zijn mantel' is een meesterwerk, maar ook op de zolder heeft de kerk schatten. “We hebben hier een gewelf uit de 18de eeuw, maar daarboven bevindt zich nog een veel ouder gewelf uit de 16de eeuw”, zegt Isolde Verhulst van de Kerkfabriek Sint-Martinus Zaventem. “Daar bevinden zich nog romaanse kerkmuren met de typische raamkaders. Daar kan je de hele geschiedenis van het kerkgebouw bewonderen.”

Alles wordt nu in gereedheid gebracht om op geregelde tijdstippen geleide bezoeken te organiseren onder het dak. Maar intussen komt de volgende fase van de restauratie er aan waarbij de zwakke en door vocht aangetaste delen van het interieur zullen worden aangepakt.