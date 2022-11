Dieren en brood gewijd tijdens Sint-Hubertusviering in Sint-Anna-Pede

Hubertus van Luik, de laatste bisschop van Maastricht, is de patroonheilige van de jacht en zou in de 7de eeuw een man van de hondsdolheid hebben genezen. Daarom wordt hij ook vandaag nog aangeroepen tegen ziekte. Om klokslag 19 uur uur trekken de jachthoornblazers van Lembeek de Sint-Hubertusviering op gang. De kapel zit afgeladen vol. Iedereen wil z’n geliefde huisdier of jachthulp vandaag laten wijden. Na de mis gebeurt dat uiteindelijk buiten, allemaal in één keer, want de opkomst is gewoonweg te groot.

“Het is een traditie in de landbouw en de jagerij om de dieren te wijden, in het bijzonder de paarden en honden”, zegt Damien Van Cutsem van de Sint-Hubertusvereniging. “Het was de overtuiging van de mensen dat de dieren beschermd werden tegen hondsdolheid en andere ziektes. Wij hebben deze zomer beslist om dit terug op gang te trekken omdat wij de jagerij en de lokale gemeenschap terug met elkaar willen verbinden. Het is gewoon gezellig.”