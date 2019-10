Dierenvoedselbank Opwijk primeur voor de provincie

Volgens de initiatiefnemers heeft meer dan de helft van alle mensen in armoede één of meer huisdieren. Om hen te ondersteunen starten enkele vrijwilligers in Opwijk een dierenvoedselbank. Oprichter Tom Bosman:“We zorgen voor een steuntje in de rug naar analogie met de voedselbank voor mensen, maar dan voor dieren. We helpen daarmee baasjes én beestjes, zodat ze samen kunnen blijven.Als het baasje noodlijdend is, hebben ook de dieren nood. In moeilijke situaties loert isolement om de hoek en is een dier soms de enige vriend.”

Dierenvoedselbank Opwijk draait volledig op vrijwilligers. Dierenvoedselpakketten worden één keer per maand kosteloos ter beschikking gesteld. Mèt voorwaarden, uiteraard.“Je moet in Opwijk wonen en in aanmerking komen voor een voedselpakket van de 'reguliere' Voedselbank, het statuut van verhoogde tegemoetkoming hebben voor de ziekteverzekering of (tijdelijk) in een moeilijke financiële situatie verkeren. Je kan voor maximum 2 huisdieren voedsel krijgen en het moet gaan om dieren die je al in bezit hebt’. In Opwijk zou het gaan om 50 tot 75 dieren per maand. Enkele lokale dierenwinkels steunen het project. Dierenvoedselbank Opwijk staat in voor verzamelen, stockeren en verdeling in pakketten. De eerste bedeling is gepland in november. Info via de website www.dierenvoedselbankopwijk.wordpress.com