Dieven gaan aan de haal met karpers van Wemmelse Vissers

Met het zonnige weer van de jongste dagen is het voor de Wemmelse Vissers hét ideale moment om de vislijn nog eens boven te halen. Maar fijn is dat niet meer. De laatste jaren worden karpers in vijver Balcaen steeds vaker gestolen. De vissersclub zit met de handen in het haar.

De vissersclub van Wemmel vangt steeds minder vis in de vijver naast de sporthal in Wemmel. Niet door de klimaatopwarming of omdat de concurrentie te groot is, maar omdat de vissen gestolen zou worden. “De politie is al gestoten op mensen die hier illegaal aan het vissen waren. We vinden zelf ook kabels terug met gigantische haken aan”, vertelt Joël Wauters van de Wemmelse Vissers. “Vaak komen die vissen op de zwarte markt terecht en zo in de handel. Stevige vissen van zo’n 5 kilo zijn 20 euro per kilo waard. Interessant dus om iets bij te verdienen.”

De stroperij is al enkele jaren bezig. Een dure grap voor de vissersclub, want elke twee jaar betaalt ze zo’n 7000 euro om het visniveau op peil te houden, meer dan wat er jaarlijks aan lidgeld geïnd wordt. Al is het grootste probleem dat de club daardoor het ledenaantal ziet zakken. “Vissers blijven meer en meer weg omdat er almaar minder vis te vangen valt. Dat is echt jammer.”