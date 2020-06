Dieven maken 15.000 euro buit bij kraak in Peizegem

In hoevewinkel ‘De Vershoeve’ in Peizegem bij Merchtem zijn ze nog altijd aan het bekomen van een zware kraak door twee stoutmoedige inbrekers. De dieven waren er vrijdagochtend voor dag en dauw bijna een uur bezig. Ze konden zo’n 15.000 euro en een computer buitmaken.

De twee inbrekers hadden geen enkele scrupule. “Ze hebben liefst 25 minuten aan de deur liggen breken. Ze zijn ook 20 minuten effectief binnen geweest”, zucht Daisy Hellinckx (33), die samen met haar ouders Luc (58) en Christel (55) al tien jaar De Vershoeve uitbaat, een bloeiende klein- en groothandel voor verse groenten en fruit. “Wat we nu meemaakten, is echt ongezien. Sinds we hier zijn, hebben we nog geen inbraak gehad. Maar deze eerste is meteen heel ingrijpend. Het slot aan de deur van de winkel is helemaal verwrongen. Ze stalen het geld –zo’n 15.000 euro- en gingen ook aan de haal met mijn computer. Dat cashgeld hadden wij in de zaak omwille van corona. We hadden dit dus nog niet naar de bank gedaan.”

Daisy werd zelf wakker door het lawaai ’s nachts, maar wist niet dat er werd ingebroken en constateerde de schade pas daarna. “Onze hond moet ook verdoofd zijn geweest, want die blaft normaal altijd bij abnormale situaties. Ik voel me nu absoluut niet meer veilig, we gaan het hele pand extra beveiligen.”

De twee inbrekers zijn een hele tijd uitvoerig gefilmd, alleen is het maar de vraag of er iets met de beelden kan worden gedaan. “Dat hopen we toch, er zijn een aantal kenmerken die de speurders van de zone AMOW misschien kunnen gebruiken”, zegt de Hellinckx. “Het is wel zo dat ze volledig ingepakt waren, een soort folie of labo-pak, ook hadden ze handschoenen aan. Zo heb je natuurlijk geen vingerafdrukken. We roepen op aan iedereen die iets zou gezien hebben in de buurt van de winkel op vrijdagochtend rond 3u, om dat zeker te melden aan de politie.”