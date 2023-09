Het Huis van het Kind Pajottenland is gestart met een digitaal aanmeldingssysteem om ouders te helpen met de zoektocht naar kinderopvang. Uit de eerste cijfers blijkt dat de nood aan opvang bijzonder groot is.

Digitaal aanmeldingssysteem voor kinderopvang in het Pajottenland

Ben je zwanger dan kan je je via www.opvang.vlaanderen.be registreren en je zoektocht naar een geschikte opvangplaats voor je kindje starten. Je hoeft dus niet meer zelf rond te bellen om te horen waar er wanneer er plaats is voor je baby of peuter.



Via het systeem krijgen de Pajotse gemeentebesturen van o.a. Gooik, Lennik en Pepingen zicht op wat de noden zijn wat betreft kinderopvang. Uit de eerste cijfers blijkt dat de vraag bijzonder groot is. Zo’n 200 ouders meldden zich aan, voor de helft van hen is geen plek beschikbaar.