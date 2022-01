Dilbeek kleurt 140 hectare definitief groen: “Open ruimte verzekerd”

De realisatie van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘open ruimte’ nam jaren in beslag waar heel wat overleg aan vooraf ging. “Daardoor is er nu een gedragen plan. Het is een heel belangrijke stap om Dilbeek te beschermen tegen het verder volbouwen van de open ruimte en om ons groen verder te bewaren, versterken en uit te breiden”, zegt schepen van Openbare Ruimte Stijn Quaghebeur. “Ik denk dat voor een gemeente aan de rand van de grootstad dit gigantisch belangrijk is en het groene karakter van onze gemeente ook voor toekomstige generaties vrijwaart.”

In het plan krijgt maar liefst 140 hectare een nieuwe invulling. Zo komt er 32 hectare bosgrond bij, 70 hectare natuur en 40 hectare groengebieden bij. “Maar liefst 50 hectare potentieel woongebied wordt herbestemd naar een groene of agrarische functie”, aldus Quaghebeur. “Het maakt deel uit van een tweeluik, want we willen inzetten op ons woonomgevingsplan om te bepalen waar er wel nog gebouwd kan worden. We voorzien dus woningen op de juiste plaats en de juiste hoeveelheid en vrijwaren zo ook onze open ruimte.”