Dilbeekse cafébaas: “Vroeger sluitingsuur teken van wantrouwen”

Naast het gemeentehuis van Dilbeek liggen enkele cafés. Omwille van corona hebben die een tent op straat geplaatst zodat de klanten ver genoeg van elkaar kunnen zitten. Onder de tent vernemen de klanten net dat de Brusselse cafés een maand moeten sluiten. “Ik vrees ervoor dat Dilbeek het gelag gaat betalen van de sluiting in Brussel”, zegt een klant. “Ik vrees dat de jeugd van Anderlecht en Molenbeek, de aanliggende gemeenten van Dilbeek, van daar naar hier gaat afzakken. Het gemeenteplein van Dilbeek is bekend om zijn ambiance.”

In dat geval ligt het voor de hand dat ook het Dilbeekse gemeentebestuur de cafés een sluiting oplegt. Swa Devos van café De Living hoopt dat het niet zo ver komt. Dat vanaf vrijdag om 23 uur zijn café dicht moet, vindt hij al erg genoeg. “Het voelt aan als een teken van wantrouwen. Bij ons is het allemaal zittend, de toog wordt niet gebruikt. Alle ontsmettingsmiddelen zijn er en de mensen bestellen via een app. We nemen alle maatregelen om een lockdown te vermijden en zo lang mogelijk open te blijven”, zegt Swa Devos.

Horeca Vlaanderen noemt de verstrenfde maatregelen een mokerslag. Swa vindt ze bovendien niet eens zinvol. Het zal de verspreiding van het coronavirus volgens hem niet tegenhouden. “Mensen gaan nog meer creatief zijn en naar een oplossing zoeken om de avond voort te zetten na 23 uur. Hier op café heb je tenminste nog sociale controle. We zetten de mensen uit elkaar. Ik denk dat dat bij mensen thuis niet zal gebeuren”, besluit Devos.