Een paar weken geleden bood de gemeente Dilbeek alle handelaars aan om hun raam te laten beschilderen met een kersttafereel of –boodschap. Heel wat winkels, cafés en restaurants gingen op dat aanbod in. Kunstenaar Hugo de jesus Alves’ dagen zijn dus goed gevuld. De raamschilderingen van Hugo moeten zorgen voor wat extra kerstsfeer in de Dilbeekse handelskernen. De LED-kerstbomen en –ballen in de loofbomen zijn in het kader van het Dilbeekse winterplan om energie te besparen, dit jaar namelijk geschrapt.