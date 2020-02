Dilbeekse is Vlaams-Brabantse Starter van het Jaar

Lilalou Biscuits heet de zaak van Evelien Coppens, mama van 2 kinderen uit Dilbeek. In september 2019 startte ze met haar bedrijfje dat gezonde koekjes op de markt brengt. Intussen liggen de koekjes al in meer dan 200 verkooppunten in ons land. “De Lilalou-koekjes zijn biologische en 100% natuurlijke haver- en granenkoekjes, vol vezels, vitaminen en mineralen die beantwoorden aan de nutri-normen voor een ideaal vieruurtje”, vertelt Evelien Coppens. Evelien ontwikkelde de koekjes in samenwerking met de UGent en een kinderarts. “De jury verkoos Evelien tot Vlaams-Brabantse Starter van het Jaar omdat zij een antwoord biedt op een actueel maatschappelijk thema, namelijk gezonde en verantwoorde tussendoortjes voor kinderen”, zegt Sophie Vanhout van UNIZO. “Ze besteedde ook heel veel zorg aan de voorbereiding van haar product, met een uitgebreid marktonderzoek. Het concept werd bovendien uitgewerkt in samenspraak met kinderen, zij werden uitdrukkelijk betrokken doorheen het hele ontwikkelingsproces. Meer nog: kinderen zijn inmiddels ook de ambassadeurs van Lilalou en dragen zo mee de boodschap uit.”