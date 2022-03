Discriminatie op de woningmarkt: "Almaar schrijnender"

Maandag is het de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. Eén van de vormen van discriminatie waar bij stilgestaan wordt, is die op de huurmarkt. Uit onderzoek blijkt dat er heel wat mensen die op zoek zijn naar een huurwoning ongelijk worden behandeld. Zeker in stedelijke centra zoals Vilvoorde met een bevolking die erg divers is qua afkomst en levensstandaard vormt dat een groot probleem.

Sociale werkers kunnen er van meespreken: een groot aantal mensen krijgt geen gelijke kansen op de woonmarkt. Het Centrum voor Algemeen Welzijn van Halle-Vilvoorde krijgt dagelijks vragen voor hulp of bemiddeling van mensen die op zoek zijn naar een huurwoning. De prijzen op de privémarkt zijn vaak onbetaalbaar en voor een sociale woning zijn de wachttijden soms zeer lang. En dan is er nog de ongelijkheid. “Cliënten zeggen dat ze soms tien eigenaars per dag bellen, maar slechts zelden een woning mogen bezoeken,” weet Natasja Vander Weyden van het CAW Halle-Vilvoorde. “Vaak krijgen ze meteen een ‘nee’ met daarbij allerlei redenen.”

De 51-jarige Majid Bachiri woont sinds 2010 in Vilvoorde. Twee jaar geleden werd hij zwaar ziek en verloor hij zijn werk en daarna zijn woning. Meer dan twee jaar was hij dakloos, maar door bemiddeling van het CAW vond Majid drie maanden geleden een sociale woning. Die zoektocht verliep moeizaam, getuigt hij: “Een studio in Vilvoorde kost nu 600 tot 800 euro. Elke keer als ik zei dat ik de kamer van 600 euro wou, werd ik afgescheept. Dat was zwaar.” Volgens Majid waren de eigenaars bang om iemand die werkloos is een woning toe te kennen.

Sinds 1 januari 2020 is er een lokaal meldpunt om discriminatie op de huurmarkt te rapporteren. De gemeente onderzoekt de klachten en kan informatie en advies verstrekken. Indien nodig kan het samen met de kandidaat-huurder naar het Interfederaal Gelijkekansencentrum UNIA stappen. Dat meldpunt is geen overbodige luxe want het ziet er niet naar uit dat de toestand op de huurmarkt snel in een positieve zin zal veranderen. “Wij houden ons hart vast nu de gas- en elektriciteitsprijzen zo stijgen,” aldus Vander Weyden. “Ook de gegoede middenklasse krijgt het nu moeilijk, dus de situatie wordt almaar schrijnender.”

Op de foto: Natasja Vander Weyden en Majid Bachiri