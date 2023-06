Dochters van vermiste Martine organiseren zelf zoektocht naar hun mama

De familie van Martine Vanthournhout, de vrouw van 59 uit Vilvoorde die al sinds woensdag vermist is, organiseert vandaag in Strombeek-Bever een grote zoekactie. Iedereen die wil helpen is welkom. Een twintigtal personen hebben via sociale media al aangegeven dat ze zullen komen helpen.

Martine Vanthournout werd op woensdag 14 juni omstreeks 17 uur voor het laatst gezien op het terras van frituur City Snack aan het Sint-Amandsplein in Strombeek-Bever. Ze stapte eerder die dag op de bus aan het Heldenplein in Vilvoorde en enkele haltes later had ze moeten afstappen. Sindsdien ontbreekt echter elk spoor van haar, ondanks een zoekactie waarbij ook een helikopter van de Federale Politie werd ingezet.

Martine is 1m70 lang en normaal gebouwd. Ze heeft halflang kastanjebruin haar. Op het ogenblik van haar verdwijning droeg ze een lichtkleurige driekwartjeans, een paars T-shirt met het opschrift ‘sweet dreams’ en zwartwitte baskets. De vrouw kan verward overkomen en heeft een lichte vorm van dementie. Ze heeft intussen al ettelijke dagen geen medicijnen genomen.

Haar twee dochters, die al sinds woensdag hopeloos op zoek zijn, organiseren nu zelf een zoektocht naar hun mama. Iedereen die wil helpen is dinsdag van harte welkom vanaf 11 uur aan frituur City Snack op het Sint-Amandsplein in Strombeek-Bever. Hebt u Martine gezien of weet u waar zij verblijft, neem dan contact op met de speurders via opsporingen@police.belgium.eu. Getuigen kan via het gratis nummer 0800-30.300. Het bericht nalezen kan op www.politie.be