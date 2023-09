'Documentairemaker' uit Liedekerke veroordeeld voor bezit en verspreiding beelden kindermisbruik

Een zestiger uit Liedekerke is veroordeeld tot een celstraf met uitstel voor het bezit en de verspreiding van beelden van seksueel misbruik van minderjarigen. Volgens zijn advocaat ging het om opzoekingen van de man in het kader van een documentaire die hij aan het maken is. Maar volgens de rechter ging het wel degelijk om strafbare feiten.

De Belgische autoriteiten werden door het Amerikaanse National Center for Missing en Exploited Children (NCMEC) op de hoogte gebracht van de activiteiten van de beklaagde. Het parket Halle-Vilvoorde opende een onderzoek en vervolgde de man voor het bezit en de verspreiding van pedoporno. Uit het onderzoek bleek dat de man een video had gedeeld waarop te zien is hoe een Aziatische jongen wordt verkracht.

“Bij een huiszoeking werden honderden gelijkaardige foto’s aangetroffen,” aldus het parket Halle-Vilvoorde. “De man had verontrustende zoekopdrachten ingegeven in zijn computer.” Volgens de advocaat van de zestiger is zijn cliënt een documentairemaker. “Hij voert onderzoek naar de manier waarop verschillende culturen met naaktheid overweg gaan. Hij gebruikte zijn gsm om foto’s op te zoeken en klikte dan telkens door. Hij gaat op een associatieve manier te werk,” aldus advocaat Jan-Pieter Everts.

De rechtbank oordeelde dat de man zich wel degelijk schuldig maakte aan feiten van bezit en verspreiding van beelden van seksueel misbruik van minderjarigen en legde de beklaagde een celstraf van 9 maanden met uitstel op. De zestiger heeft een maand de tijd om in beroep te gaan.