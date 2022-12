Het was vandaag D-day voor de filialen van Makro in ons land. Ook de winkels in Sint-Pieters-Leeuw en Machelen zijn sinds deze namiddag onherroepelijk dicht. De voorbije dagen zorgde dat voor een emotionele rollercoaster voor het personeel, maar ook voor de trouwe bezoekers. In het totaal verliezen 1.400 mensen hun baan.

Doek valt over Makro: Personeel Leeuw houdt koffietafel

Veel viel er vandaag niet meer te rapen in de Makro-fiialen. Door de superkortingen van de voorbije dagen gingen de meeste winkels eerder pro forma open, om toch nog een afsluitend moment te hebben. De vakbonden bij Makro waren aanwezig in de winkels om het personeel een hart onder de riem te steken. Want de sluiting van de winkels waar veel werknemers tientallen jaren hebben gewerkt, blijft zuur.

In Sint-Pieters-Leeuw hielden de bonden en het personeel na de sluiting een “koffietafel”. De onvrede over de gang van zaken blijft. Meer hierover zie je in ons nieuws.

Foto’s: beelden van een lege Makro in Sint-Pieters-Leeuw