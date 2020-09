Doorbraak in dossier rond zagerij Pepingen

Het gebouw werd in 2010 aangekocht door de gemeente om de uitbreiding van het gemeentehuis mogelijk te maken en er sociale woningen en de bibliotheek in onder te brengen. Maar die plannen gingen uiteindelijk niet door. Volgens het gemeentebestuur was een renovatie te duur en drong een verkoop zich op. De gemeente Pepingen en het OCMW moesten de aangestelde architect intussen een schadevergoeding van zo’n 60.000 euro betalen.

Nu is er een doorbraak in het dossier. Pepingen heeft een akkoord gesloten met Woonpunt Zennevallei. Zij zullen de bouw van de sociale woningen overnemen. De bouw start vermoedelijk ergens in 2024, want de gemeente wil dateerst de sociale woningen elders in de gemeente afgewerkt zijn. Zo plant de gemeente nog zo’n 20 sociale woningen in het centrum van deelgemeente Bogaarden.

De Pepingse oppositiepartij CD&V vraagt intussen werk te maken van het nieuwe kinderdagverblijf Pinokkio. Dat grenst aan de oude zagerij en moet verhuizen. Over die toekomstplannen is nog geen duidelijkheid. De gemeente heeft intussen beslist om het huidige gemeentehuis uit te breiden via een nieuwe achterbouw. De bibliotheek blijft in deelgemeente Bellingen.