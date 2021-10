Dorpscentra in Gooik vanaf december zone 30

De gemeente Gooik voert vanaf december zone 30 in in alle dorpskernen. Het gaat om de kernen van Gooik, Strijland, Leerbeek, Kester en Oetingen. Dat blijkt uit een brief die de gemeente stuurt naar buurtbewoners. Verder komen er ook fietsstraten en woonerven.

Met de zone 30 wil Gooik veiligere dorpskernen en schoolomgevingen creërn. “In de dorpscentra is vaak geen plaats voor volwaardige fietspaden. Daarom kiezen we resoluut voor een veiligere leefomgeving door de invoering van de zone 30”, zegt de gemeente Gooik in de brief aan de inwoners. “Automobilisten hebben een breder gezichtsveld bij een lagere snelheid, maar een zone 30 betekent ook minder lawaai, uitlaatgassen en fijnstof.”

Naast de zone 30 worden ook woonerven ingevoerd in Kester, Leerbeek, Oetingen en Strijland. In schoolomgevingen en plekken waar veel fietsers rijden, zoals de omgeving van het sportcentrum Koornmolen, worden dan weer fietsstraten ingevoerd. De plannen vloeien voort uit het fietsplan dat de gemeente Gooik vorig jaar opstelde.