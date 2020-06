Dressuurkampioen veroordeeld voor zwaar misbruik in Overijse

Een man uit Overijse is veroordeeld tot 6 jaar cel voor de aanranding en verkrachting van meer dan vijf minderjarige leerlingen in de manege van zijn ouders in Overijse. Dat schrijft Het Nieuwsblad. De man, die in 2016 nationaal dressuurkampioen werd in Marokko, gaf hen paardrijles en misbruikte zijn functie om het vertrouwen van de meisjes te krijgen.