Duikboot uit Torpedo publiekstrekker op Affligemse modelbouwbeurs

In Affligem vond het afgelopen weekend in de Bellekouterhal de modelbouwbeurs 'Plastic & Steel' plaats. Absolute publiekstrekker was een nagebouwde modelduikboot die gebruikt werd voor de opnames van de nieuwe Vlaamse film Torpedo.

Tanks, boten, vliegtuigen, in de Bellekouterhal konden zo'n 150 standhouders uit binnen- en buitenland hun mooiste creaties tentoonstellen op de beurs 'Plastic & Steel'. Doorlopend waren er demonstraties te zien. Een beurs als deze wil het publiek tonen wat mogelijk is met modelbouw. “We willen mensen in contact brengen met nieuwe technieken en de modelbouw beter leren kennen”, legt Erwin Heylens, voorzitter van de International Plastic Modellers Society België, uit. “En we hopen op die manier ook jongeren interesse te doen krijgen.”

De blikvanger dit weekend was een nagebouwde onderzeeër van zes meter lang die speciaal werd gebouwd voor de opnames van de film Torpedo van regisseur Sven Huybrechts. Hij werd met toestemming van het productiehuis A Team Productions voor de gelegenheid overgebracht vanuit Limburg en is vervaardigd door de specialisten van Belgium Model Ship Association uit Genk.