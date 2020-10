Duitse eenheden vielen gisteren binnen in een huis in Bad Godesberg, nabij Bonn. Die inval kwam er nadat de recherche van Keulen getipt werd over een ontvoering in België. In de woning werden een 36-jarige man en een 18-jarig meisje aangetroffen. De man zou het meisje in Zaventem in zijn auto hebben getrokken en ermee weggereden zijn richting Duitsland. “Om de exacte omstandigheden te achterhalen, worden zowel de ontvoerder als het vermeende slachtoffer nog ondervraagd”, meldt de Duitse politie.