Dweilorkesten palmen Halse binnenstad in

Gisteren palmden een tiental dweilorkesten uit binnen- en buitenland de Halse binnenstad in. Het was een dag vol muziek en plezier. De overwinning was voor D’Hopmaten uit Halle.

Zo’n tien dweilorkesten streden zaterdag op het Internationaal Dweilfestival in Halle tegen elkaar. Het is de twaalfde keer dat het festival georganiseerd wordt. Een dweilorkest of dweilband is een straatorkest die bestaat uit blazers en slagwerk. De muziek die gespeeld wordt is vaak carnavalesk, maar in ieder geval feestelijk. Op plekken waar de orkesten elkaar kruisen, ontstaan spontane concerten en halve dorpsfeesten.

“We letten op de uitvoering, de beheersing van de instrumenten, de zuiverheid van spelen en het ritme, maar ook de interactie met het publiek”, klinkt het bij de jury. D’Hopmaten konden hen het meest overtuigen, want zij wonnen de editie van dit jaar.