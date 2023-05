Echtgenote blijft aangehouden in onderzoek naar moord op zestiger uit Huizingen

Het slachtoffer werd zondagnamiddag 11 december levenloos aangetroffen in zijn woning in de Henri Torleylaan in Huizingen. Het was zijn partner die de hulpdiensten had gebeld, maar al snel na hun aankomst bleek dat de man in verdachte omstandigheden was omgekomen. Op vraag van het parket Halle-Vilvoorde werden de technische recherche van de federale politie en een wetsdokter ter plaatse gestuurd voor een onderzoek.

Uit de eerste elementen van het onderzoek bleek dat Victor V. met geweld om het leven was gebracht. Zijn 41-jarige partner werd aangehouden op verdenking van moord en zit sindsdien opgesloten in de gevangenis. Haar zus en een vriend van de twee vrouwen werden nadien ook opgepakt en aangehouden, maar werden intussen alweer vrijgelaten. Ze zaten een tijdje in de cel, maar zouden uiteindelijk niets met de moord te maken hebben.

Monica G. verscheen vorige voor de raadkamer, die besliste om haar aanhouding te verlengen. Daardoor blijft de vrouw nog minstens twee maanden in voorlopige hechtenis in afwachting van het verdere onderzoek en een eventueel proces.