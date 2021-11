Echtpaar neergestoken bij gewelddadige home-invasion

Bij een gewelddadige home-invasion in Steenokkerzeel raakte een koppel vorig weekend zwaargewond.

De feiten gebeurden in de De Kerckhove d'Exaerdestraat, waar 3 daders rond 2 uur zaterdagnacht de woning binnendrongen. Het zou gaan om de neef van de bewoners en 2 medestanders. Aanleiding was een ruzie over geld tussen de familieleden en blijkbaar kwam de neef de rekening vereffenen.

De daders gingen het koppel te lijf met een mes. Ze werden voor dood achtergelaten maar konden toch nog de hulpdiensten verwittigen. Man en vrouw liggen nog zwaargewond in het ziekenhuis. Het is niet bekend of de daders aan de haal gingen met een buit.

De federale gerechtelijke politie van Halle-Vilvoorde arresteerde intussen al 2 verdachten, een man en een vrouw, die ondergedoken waren in de zolderkamer van een horecazaak in Munsterbilzen in Limburg. De derde verdachte wordt nog gezocht.