Eddy Merckx heeft eigen plein

De intussen 73-jarige Merckx woonde 27 jaar in Sint-Pieters-Woluwe, in het groene oosten van Brussel. Hij leerde er fietsen terwijl zijn ouders een kruidenierszaak uitbaatten op het Goudvinkenplein. Sint-Pieters-Woluwe eert zijn meest illustere inwoner nu met een eigen plein. De inhuldiging vond niet toevallig vandaag plaats: over exact 100 dagen start de Ronde van Frankrijk in Brussel en ook die doortocht staat deels in het teken van Merckx’ eerste Tourzege, 50 jaar geleden.

Op het plein komt een beeld, met ook een duidelijke verwijzing naar zijn belangrijkste zeges, en een enorme foto van een jeugdige Merckx, werkend in de kruidenierszaak.

Voor alle duidelijkheid: het gaat om het binnenste gedeelte van het plein. De naam 'Goudvinkenplein' blijft bestaan, omwonenden hoeven dus niet van adres te veranderen.

