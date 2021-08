Eerst 770 kilo cocaïne, nu 959 cannabisplanten ontdekt in Zaventemse villa

In Zaventem heeft de politie gisteren een cannabisplantage ontdekt in een woning waar vorig jaar nog een cocaïnelab werd ontmanteld. Dat meldt het parket van Halle-Vilvoorde, dat daarmee de berichtgeving van Het Laatste Nieuws bevestigt. Eén verdachte is aangehouden.

In maart 2020 viel de politie in een onderzoek van het parket van Leuven binnen op verschillende plekken in Jette, Brussel, Ganshoren en Zaventem. Bij de actie werden 770 kilogram cocaïne, 600.000 euro cash geld en zes vuurwapens aangetroffen. Zeven verdachten werden opgepakt, die volgens het parket deel uitmaakten van een Albanese drugsbende.

Een van de plekken waar de speurders toen binnenvielen, was een villa in de Van Parijslaan, een residentiële wijk in Zaventem. In datzelfde pand ontdekte de politie gisteren een cannabisplantage. “Er werden 959 cannabisplanten en 30,8 kilogram geoogste cannabis aangetroffen”, zegt Carol Vercarre van het parket van Halle-Vilvoorde. "De plantage was verdeeld over vier kamers, gelegen op de zolderverdieping. Elke kweekruimte was uitgerust met een ventilatie- en aircosysteem. In de woning troffen de onderzoekers een 23-jarige verdachte aan. Hij werd opgepakt voor verhoor en diende vandaag voor de onderzoeksrechter te verschijnen op verdenking van teelt van verdovende middelen en werd onder aanhoudingsmandaat geplaatst.”

Het parket verduidelijkt nog dat de verdachte die gisteren werd opgepakt, niet betrokken was bij de Albanese drugsbende die vorig jaar werd ingerekend.